23:02, 15 сен 2025

Солдаты-срочники первыми встретили украинские подразделения во время атаки на Курскую область. Многие проявили героизм в боевых действиях, однако награды и выплаты получили не все защитники. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Призывник из Печоры Данил Тебеньков оказался в центре боевых действий в день прорыва границы. Военнослужащего направили в разведывательную миссию вместе с товарищем по службе.

В ходе интенсивного сражения Данилу удалось выжить, но его сослуживец погиб в бою. Мать военного Татьяна вспоминает телефонный звонок сына с передовой.

«Мама, здесь ад! Знай, что я тебя всегда любил», — передала она слова бойца, добавив, что после разговора неделю не могла есть.

Впоследствии подразделению удалось покинуть опасную зону. Военные остановили транспорт гражданского лица, который доставил их в безопасное место.

После завершения срочной службы Данил не дождался причитающихся компенсаций. Документ ветерана боевых действий ему пообещали оформить только через двенадцать месяцев.

Аналогичные проблемы возникли у другого призывника Даниила из Сосногорска. Его мать Марина направила обращения в военное ведомство и надзорные органы, требуя назначить выплаты. Солдат принимал участие в сражениях, эвакуировал пострадавших товарищей и офицеров, уничтожал беспилотники противника.

После окончания службы он вернулся домой истощённым и с психологическими травмами. Военнослужащий потерял тридцать килограммов веса и боится резких звуков.

По словам матери, сына демобилизовали в декабре прошлого года. В воинской части не обнаружились документы, подтверждающие пребывание на курском направлении.

Родственники обращались в военкомат для решения вопроса, но ответа не дождались.

В итоге защитнику начислили только месячное денежное содержание в размере двух тысяч пятисот шестидесяти трёх рублей и социальную выплату триста сорок одну тысячу рублей.

«Что это такое, мы не знаем. У всех разные выплаты, кто-то десять тысяч получил», — приводит издание слова Марины.

Однако не всем военнослужащим того периода удалось избежать плена. Рядовой Михаил Зеленский из Нальчика попал в руки противника.

Его батальон нёс службу на границе, а после прорыва врага бойцы отступали небольшими группами, скрывались на болотистой местности и употребляли местную воду. Военный провёл в заключении несколько месяцев, а после обмена пленными возвратился домой без компенсаций.

«Сын содержался в колонии в Сумах. Не били, но отношение было грубо-издевательским», — рассказала о случившемся его мать Светлана.

По словам бывшего пленного, бывали случаи, когда даже хлеба не предоставляли. В то время как свиньям на ферме «щедро насыпали булок».

В настоящее время получить данные о том, какие выплаты положены призывникам, защищавшим Отечество, не представляется возможным. Все попытки выяснить это наталкиваются на препятствия в форме законодательства о защите персональной информации, государственной тайне и других ограничений.

Руководитель правления КООО «Комитет солдатских матерей» Елена Санникова подчёркивает, что разрешить ситуацию невозможно, поскольку запросы в оборонное ведомство и прокуратуру остаются без рассмотрения. Таким образом, в настоящий момент неясно, на какие компенсации могут претендовать срочники, оказавшиеся в зоне контртеррористической операции.

Следует напомнить, что в конце двадцать двадцать четвёртого года на прямой линии глава государства Владимир Путин высказался по поводу выплат. Он отметил, что существует категория военных, попавших в Курскую область, но не получивших статус участников специальной военной операции.

«Всё будет исправлено», — заявил он.

Как сообщает «Царьград», вероятно, находятся руководители, которые не захотели услышать слова президента или намеренно их проигнорировали.

«Видимо, кому-то очень скоро придётся ответить и за мытарства срочников и их матерей», — заключают журналисты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ