Без визы, но с тестом на COVID-19: Китай открыл границу для русских, но проехать смогут не все

23:04, 16 сен 2025

Россияне столкнулись с дополнительными проверками при въезде в КНР в рамках безвизового режима. О новых требованиях сообщил телеграм-канал «Безопасность туризма».

Группа путешественников из Приморского края пересекла китайскую границу 15 сентября. Часть туристов прошла стандартную процедуру, однако некоторых попросили предъявить справки о тестировании на коронавирус.

Медицинские анализы запрашивают выборочно. При отсутствии документов можно сдать экспресс-анализ непосредственно на пограничном переходе у медработников. Дополнительно необходимо оформить миграционную карту для иностранцев.

Процедура тестирования занимает минимум времени. Китайские службы обычно выбирают пассажиров визуально, обращая внимание на тех, кто имеет признаки недомогания, сообщает издание rg.ru.

Ассоциация туроператоров советует путешественникам готовить справки о туристических целях визита. Эксперты прогнозируют рост турпотока в Поднебесную на 40 процентов благодаря упрощению визового режима.

Безвизовые поездки доступны для туризма и командировок до сентября следующего года. Режим не действует для студентов и трудовых мигрантов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
