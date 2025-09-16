«Обезопасить все наше приграничье — невозможно»: военкор Поддубный честно рассказал об обстановке в Белгородской области — проблема не решена

23:08, 16 сен 2025

Военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный заявил о невозможности обеспечить полную безопасность приграничных районов Белгородской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Журналист сообщил, что российские пограничные территории постоянно находятся под обстрелами украинских вооруженных сил. БПЛА противника атакуют жителей различных районов региона.

В результате ударов беспилотников двое человек погибли, одиннадцать получили повреждения разной степени тяжести. Одна из пострадавших женщин находится в критическом состоянии.

«Это лишь один день существования нашего пограничного региона», — отметил Поддубный.

Корреспондент рассказал о ответных мерах российской армии по защите населения. Разведывательные службы определяют места запуска дронов и наносят по ним удары. Вооруженные силы России применяют артиллерию и ракеты против скоплений украинских военных, уничтожая живую силу и технику.

Системы противовоздушной обороны круглосуточно несут боевое дежурство, перехватывая воздушные цели.

Однако принимаемые меры пока остаются недостаточными. Противник использует слабые места российской защиты и продолжает наносить удары по территории страны.

«Быстро обезопасить всю нашу приграничную зону невозможно, это серьезная проблема», — заключил военкор.

Автор: Семен Подгорный

Фото: @epoddubny