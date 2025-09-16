Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Обезопасить все наше приграничье — невозможно»: военкор Поддубный честно рассказал об обстановке в Белгородской области — проблема не решена

«Обезопасить все наше приграничье — невозможно»: военкор Поддубный честно рассказал об обстановке в Белгородской области — проблема не решена

23:08, 16 сен 2025

Военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный заявил о невозможности обеспечить полную безопасность приграничных районов Белгородской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Журналист сообщил, что российские пограничные территории постоянно находятся под обстрелами украинских вооруженных сил. БПЛА противника атакуют жителей различных районов региона.

В результате ударов беспилотников двое человек погибли, одиннадцать получили повреждения разной степени тяжести. Одна из пострадавших женщин находится в критическом состоянии.

«Это лишь один день существования нашего пограничного региона», — отметил Поддубный.

Корреспондент рассказал о ответных мерах российской армии по защите населения. Разведывательные службы определяют места запуска дронов и наносят по ним удары. Вооруженные силы России применяют артиллерию и ракеты против скоплений украинских военных, уничтожая живую силу и технику.

Системы противовоздушной обороны круглосуточно несут боевое дежурство, перехватывая воздушные цели.

Однако принимаемые меры пока остаются недостаточными. Противник использует слабые места российской защиты и продолжает наносить удары по территории страны.

«Быстро обезопасить всю нашу приграничную зону невозможно, это серьезная проблема», — заключил военкор.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Более 2400 ветеранов СВО вернулись домой в Башкорию

Читайте также:

Более 2400 ветеранов СВО вернулись домой в Башкорию
Автор: Семен Подгорный
Фото: @epoddubny
Теги: спецоперация
Читайте также

Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Россия/мир
Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Военкора Поддубного выписали из больницы — теперь он будет туда приходить только для перевязок
Россия/мир
Военкора Поддубного выписали из больницы — теперь он будет туда приходить только для перевязок
Доставили в Склиф: появились страшные кадры раненого в Курской области военкора Поддубного
Россия/мир
Доставили в Склиф: появились страшные кадры раненого в Курской области военкора Поддубного
«Тяжелое состояние, ожоги и черепно-мозговая»: врачи сообщили, как себя чувствует военкор Поддубный, получивший тяжелые ранения в Курской области
Россия/мир
«Тяжелое состояние, ожоги и черепно-мозговая»: врачи сообщили, как себя чувствует военкор Поддубный, получивший тяжелые ранения в Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен