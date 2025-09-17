Японцы массово «спихивают» 3-летние машины в Россию: почему они это делают и стоит ли покупать

22:07, 17 сен 2025

В России давно заметили массовое появление подержанных японских автомобилей. Перекупщики активно предлагают услуги по доставке машин из Страны восходящего солнца, особенно через дальневосточные регионы, где японские авто составляют около половины всего автопарка.

Причина такого изобилия кроется в особенностях японского автомобильного рынка. Япония прошла период массовой автомобилизации, и личный транспорт имеется практически у каждой семьи.

Система техосмотра заставляет японцев менять машины

Японское законодательство требует от владельцев автомобилей проходить техническое обслуживание «шакен» каждые три года эксплуатации. Стоимость процедуры превышает тысячу долларов, что заставляет граждан отказываться от дорогостоящего осмотра.

Японцы предпочитают продавать трехлетние автомобили и приобретать новые, которые прослужат следующие три года без необходимости дорогого техобслуживания.

Низкий пробег делает японские авто привлекательными

Развитая система общественного транспорта в Японии позволяет жителям редко использовать личные автомобили. Машины нужны преимущественно для поездок в выходные дни и коротких путешествий.

Трехлетний японский автомобиль имеет значительно меньший пробег по сравнению с российскими аналогами. В России средний годовой пробег составляет около тридцати тысяч километров при ежедневном использовании. Японские водители накручивают лишь десять тысяч километров за год, что считается высоким показателем для их страны.

Экономическая выгода покупки

Трехлетний японский автомобиль часто находится в состоянии, близком к новому, благодаря минимальному использованию. Это делает покупку подержанного японского авто более выгодной по сравнению с приобретением нового автомобиля в салоне.

Японские машины традиционно отличаются высоким качеством сборки и долговечностью. Для покупателей, готовых адаптироваться к праворульному управлению и желающих сэкономить средства, такие автомобили представляют отличный вариант приобретения качественного транспорта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen