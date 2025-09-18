Все новости Уфы и Башкортостана
Российские семьи с детьми смогут взять ипотеку под 4–5% годовых

21:43, 18 сен 2025

Министерство финансов предложило снизить ставки по семейной ипотеке, чтобы помочь семьям купить более просторное жильё. Теперь процент по кредиту будет зависеть от количества детей, сообщает РИА Новости.

По новым правилам, семьи с двумя детьми смогут получить ипотеку под 5% годовых вместо нынешних 6%. Если в семье трое или больше детей, ставка составит 4%.

Воспользоваться льготой можно будет при выполнении одного условия: кредит должен быть новым и оформляться на покупку жилья большей площади, чем у семьи есть сейчас. Это поможет тем, кто планирует переезд в более просторную квартиру или дом. Об инициативе рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Автор: Семен Подгорный
Теги: ипотека
