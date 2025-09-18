Все новости Уфы и Башкортостана
В России прокатные электросамокаты предложили обложить транспортным налогом

21:53, 18 сен 2025

Компании, которые сдают в аренду электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), могут обязать платить транспортный налог. Такую инициативу сенатор Артем Шейкин направил на рассмотрение в Министерство финансов.

Сейчас арендные самокаты не нужно регистрировать в ГИБДД, поэтому сервисы проката не платят за них транспортный налог. При этом их клиенты активно пользуются тротуарами и велосипедными дорожками, изнашивая городскую инфраструктуру.

По мнению сенатора, возникает несправедливая ситуация: операторы кикшеринга ведут бизнес, используя городскую среду, но не участвуют финансово в ее содержании и развитии. Деньги от налога предлагается направлять в дорожные фонды, чтобы компенсировать затраты на ремонт и строительство инфраструктуры для пешеходов и пользователей СИМ.

Предложение уже передано статс-секретарю — заместителю министра финансов Алексею Сазанову.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: налоги
