Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё рак: «Скоро увидите меня в париках»

Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё рак: «Скоро увидите меня в париках»

09:48, 24 сен 2025

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что борется с онкологическим заболеванием. Она рассказала об этом в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков о самочувствии.

Симоньян предупредила, что из-за алопеции (выпадения волос) может скоро появиться на публике в парике.

«Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — написала она.

Она также напомнила о состоянии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. С 2024 года он находится в коме после перенесенной клинической смерти.

Ранее, 8 сентября, Симоньян перенесла операцию. По ее словам, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Кадр из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
Читайте также

«Пришла беда — отворяй ворота»: Жена находящегося в коме Тиграна Кеосаяна, Маргарита Симоньян, рассказала о своей тяжёлой болезни и предстоящей операции
Россия/мир
«Пришла беда — отворяй ворота»: Жена находящегося в коме Тиграна Кеосаяна, Маргарита Симоньян, рассказала о своей тяжёлой болезни и предстоящей операции
В России предложили изменить зарплаты бойцам СВО
Политика в Башкирии
В России предложили изменить зарплаты бойцам СВО
«Выходи за меня»: солистку Ay Yola атакуют поклонники с брачными предложениями
Общество в Башкирии
«Выходи за меня»: солистку Ay Yola атакуют поклонники с брачными предложениями
Погода в Башкирии обещает приятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии обещает приятный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен