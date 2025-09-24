Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё рак: «Скоро увидите меня в париках»

09:48, 24 сен 2025

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что борется с онкологическим заболеванием. Она рассказала об этом в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков о самочувствии.

Симоньян предупредила, что из-за алопеции (выпадения волос) может скоро появиться на публике в парике.

«Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — написала она.

Она также напомнила о состоянии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. С 2024 года он находится в коме после перенесенной клинической смерти.

Ранее, 8 сентября, Симоньян перенесла операцию. По ее словам, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Кадр из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"