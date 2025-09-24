Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё рак: «Скоро увидите меня в париках»
09:48, 24 сен 2025
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что борется с онкологическим заболеванием. Она рассказала об этом в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков о самочувствии.
Симоньян предупредила, что из-за алопеции (выпадения волос) может скоро появиться на публике в парике.
«Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — написала она.
Она также напомнила о состоянии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. С 2024 года он находится в коме после перенесенной клинической смерти.
Ранее, 8 сентября, Симоньян перенесла операцию. По ее словам, хирургическое вмешательство прошло успешно.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Кадр из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
