Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к угрозам Сикорского сбивать самолеты России

22:26, 25 сен 2025

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава и её союзники будут сбивать российские самолеты и ракеты в случае нарушения воздушного пространства альянса. Он предупредил, что Москве «не следует удивляться» таким последствиям.

Кремль отреагировал на угрозы негативно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их необоснованными и подчеркнул, что российская авиация действует в соответствии с международным правом. По его словам, прежние обвинения в нарушении границ не были подтверждены документально.

Конфликт обострился после инцидента 10 сентября, когда на территории Польши упали беспилотники. Польские власти обвинили в этом Россию, но не предоставили доказательств. В ответ на падение дронов НАТО поднимало в воздух истребители, а местные аэропорты временно приостанавливали работу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ