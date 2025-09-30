Все новости Уфы и Башкортостана
Семейная трагедия: Алексей Ягудин рассказал о сложных отношениях с отцом и о его смерти вдали от родины

12:00, 30 сен 2025

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что его биологический отец скончался 1 января в Германии от рака. Фигурист узнал об этом только спустя месяц, о чем сообщил в телепрограмме «Секрет на миллион».

Родители Ягудина разошлись, когда ему было четыре года. Мальчика воспитывал отчим, а встречи с родным отцом были редкими. Несмотря на это, у фигуриста сохранились теплые детские воспоминания: как они вместе косили траву, представляя себя воинами, и как отец подарил ему немецкую железную дорогу.

Последний разговор отца и сына состоялся в 2003 году. После победы Ягудина на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити отец позвонил, чтобы поздравить его с золотой медалью.

По словам Алексея, он давно простил отца за его отсутствие в жизни семьи и не держит на него обид. Известно, что Константин Ахметович был женат, но других детей у него не было.

Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из передачи "Секрет на миллион"
