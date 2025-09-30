Все новости Уфы и Башкортостана
Путин подписал приказ. Осенний призыв — с 1 октября: что изменится для российских мужчин

12:03, 30 сен 2025

С 1 октября в России начинается осенний призыв, он продлится до 31 декабря. Президент Владимир Путин подписал указ, по которому в армию направят 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Призыву подлежат граждане, которые не числятся в запасе. Параллельно из вооружённых сил уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы подошёл к концу.

Главное нововведение этого года — электронные повестки. Их будут присылать через портал «Госуслуги» вместе с традиционными бумажными.

Игнорирование повестки, в том числе электронной, приведёт к серьёзным ограничениям. Например, мужчине могут запретить садиться за руль или отказать в выдаче банковского кредита. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович
