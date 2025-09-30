Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

ЧП с Трампом и Лавровым на Генассамблее ООН: российский министр упомянул Сталина — получилось очень страшно

ЧП с Трампом и Лавровым на Генассамблее ООН: российский министр упомянул Сталина — получилось очень страшно

12:13, 30 сен 2025

На Генеральной Ассамблее ООН техника дала сбой во время выступлений Дональда Трампа и Сергея Лаврова. Неполадки коснулись эскалатора, телесуфлера и микрофона.

Проблемы у американского президента начались еще до выхода на трибуну. Эскалатор, по которому он поднимался с супругой Меланией, внезапно остановился. Им пришлось идти пешком, при этом первая леди едва не упала. Затем, в самом начале речи, у Трампа отказал телесуфлер, из-за чего ему пришлось говорить без заранее подготовленного текста.

Похожий случай произошел и перед выступлением главы МИД России. Когда министр иностранных дел Германии Анналена Бербок представляла Сергея Лаврова, ее микрофон отключился ровно на словах «Российская Федерация».

Российская сторона отреагировала на инциденты. Представитель МИД Мария Захарова напомнила, что за техническое обеспечение отвечает секретариат ООН. Сам Сергей Лавров использовал ситуацию для критики организации. Он заявил о «перевороте в секретариате» и его «узурпации Западом», а также назвал актуальной идею Иосифа Сталина о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: mid.ru
Читайте также

Большая война все ближе: Лавров отчитал США за агрессивные шаги в Дании и даже на Филиппинах — на отношениях с Россией поставлен крест
Россия/мир
Большая война все ближе: Лавров отчитал США за агрессивные шаги в Дании и даже на Филиппинах — на отношениях с Россией поставлен крест
Лавров: Запад уже давно снял ограничения на удары ВСУ вглубь России. Сейчас думают, как это покрасивее оформить
Россия/мир
Лавров: Запад уже давно снял ограничения на удары ВСУ вглубь России. Сейчас думают, как это покрасивее оформить
В Кремле рассказали, будет ли Путин общаться в ближайшее время с Трампом
Россия/мир
В Кремле рассказали, будет ли Путин общаться в ближайшее время с Трампом
Есть погибшие и раненые: В Пенсильвании выстрелили в Трампа, политик в крови — что известно о покушении на экс-президента
Россия/мир
Есть погибшие и раненые: В Пенсильвании выстрелили в Трампа, политик в крови — что известно о покушении на экс-президента


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен