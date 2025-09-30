12:13, 30 сен 2025

На Генеральной Ассамблее ООН техника дала сбой во время выступлений Дональда Трампа и Сергея Лаврова. Неполадки коснулись эскалатора, телесуфлера и микрофона.

Проблемы у американского президента начались еще до выхода на трибуну. Эскалатор, по которому он поднимался с супругой Меланией, внезапно остановился. Им пришлось идти пешком, при этом первая леди едва не упала. Затем, в самом начале речи, у Трампа отказал телесуфлер, из-за чего ему пришлось говорить без заранее подготовленного текста.

Похожий случай произошел и перед выступлением главы МИД России. Когда министр иностранных дел Германии Анналена Бербок представляла Сергея Лаврова, ее микрофон отключился ровно на словах «Российская Федерация».

Российская сторона отреагировала на инциденты. Представитель МИД Мария Захарова напомнила, что за техническое обеспечение отвечает секретариат ООН. Сам Сергей Лавров использовал ситуацию для критики организации. Он заявил о «перевороте в секретариате» и его «узурпации Западом», а также назвал актуальной идею Иосифа Сталина о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи.

Автор: Семен Подгорный

Фото: mid.ru