На 74-м году жизни умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

12:16, 30 сен 2025

24 сентября в Москве на 74-м году жизни скончалась актриса Людмила Гаврилова. Причиной смерти стала хроническая печёночная недостаточность. Последние дни она провела в столичной клинике под наблюдением врачей.

Людмила Гаврилова была известна зрителям по десяткам ролей. Более 30 лет она прослужила в Московском академическом театре сатиры. Многие помнят её по роли в фильме «Мимино», а также по современным сериалам «Глухарь» и «Погоня за тенью».

С 2011 года Гаврилова передавала свой опыт студентам, преподавая актёрское мастерство в Щукинском училище, которое когда-то окончила сама. По словам её сына Таира Газиева, для коллег она была примером преданности профессии, а для учеников — наставником.

Прощание с актрисой уже состоялось в Николо-Архангельском крематории. Похоронят Людмилу Гаврилову на её родине, в Калуге. Дата похорон будет объявлена дополнительно.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Mash
Теги: утрата
