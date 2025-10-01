Все новости Уфы и Башкортостана
Звезда фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов умер в возрасте 88 лет

Звезда фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов умер в возрасте 88 лет

11:56, 01 окт 2025

В возрасте 88 лет скончался актёр Геннадий Нилов. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Он умер в больнице, не дожив одного дня до своего дня рождения, сообщила телеведущая Ника Стрижак.

Зрители знают Геннадия Нилова по роли серьёзного физика Степана Сундукова в советской комедии «Три плюс два». На съёмочной площадке он работал вместе с Андреем Мироновым и Евгением Жариковым. Всего за свою карьеру, которая завершилась в 1993 году, Нилов снялся примерно в пятидесяти фильмах. Его последней работой стала картина «Роман императора».

У Геннадия Нилова остался сын — актёр Алексей Нилов, известный по роли капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Родные пока не раскрыли информацию о дате и месте прощания. Вероятно, церемония пройдёт в узком семейном кругу.

