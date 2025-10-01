Все новости Уфы и Башкортостана
Трамп заявил, что отправил ядерные подлодки к берегам России, Медведев напомнил ему про советский детектив и черную кошку

Трамп заявил, что отправил ядерные подлодки к берегам России, Медведев напомнил ему про советский детектив и черную кошку

12:00, 01 окт 2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что у российских берегов размещены как минимум две американские атомные подводные лодки. Главным преимуществом этих субмарин он назвал их незаметность: по словам Трампа, Россия не знает, где они находятся.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на это заявление в своих соцсетях. Он с иронией назвал Трампа «режиссером низкобюджетных фильмов» и напомнил, что Россия регулярно слышит угрозы о «подлодках-призраках».

Комментируя слова американского президента, Медведев процитировал фразу из советского детектива:

«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

По его мнению, эта цитата точно описывает ситуацию с неуловимыми субмаринами США.

