Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц поссорились из-за Украины: канцлера пугает идея отправить немецких солдат на войну с РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц опроверг заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что страны ЕС якобы договорились об отправке военных на Украину. По его словам, Германия никогда не одобряла такое решение и не пойдёт на этот шаг, поскольку такая перспектива пугает немецкое руководство.

Этот спор стал частью более широкого конфликта о власти в Евросоюзе. Мерц обвинил фон дер Ляйен в попытке сосредоточить все рычаги управления в своих руках и потребовал вернуть больше полномочий национальным правительствам.

В ответ глава Еврокомиссии заявила, что Берлин действует исключительно в своих интересах, в то время как ситуация требует от ЕС максимального единства.

О конфликте между политиками сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники в правительстве Германии.

