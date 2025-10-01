Все новости Уфы и Башкортостана
Проблемы России не закончатся в ближайшее время: опубликовано пророчество Ванги на 2026 год

14:16, 01 окт 2025

Согласно пророчествам Ванги, мир в 2026 году столкнется с серией глобальных вызовов. Для России прогноз двойственный: страну ожидают экономические сложности, но вместе с тем и возможность для возрождения.

Природные катаклизмы и дефицит ресурсов

Ванга предупреждала об увеличении числа землетрясений и пробуждении вулканов. По ее словам, изменение климата приведет к тому, что водная стихия поглотит часть прибрежных земель. В отдельных регионах планеты возникнет острая нехватка питьевой воды и продовольствия, что может спровоцировать массовое переселение людей и общественные беспорядки.

Конфликты и технологии

В международных отношениях предсказывается рост напряженности и столкновение интересов разных стран. Одновременно с этим ожидается рывок в медицинских технологиях и средствах связи. Однако Ванга отмечала, что этот прогресс будет иметь и обратную сторону, создавая новые опасности для человечества.

Прогноз для России: трудности и возрождение

Для России ясновидящая предвидела финансовые затруднения, вызванные как внутренними проблемами, так и внешним давлением. Несмотря на это, она говорила о шансе на подъем страны. По ее прогнозу, Россия сможет укрепить свои позиции в мировой политике, а ее народ переживет духовное обновление. Также возможна трансформация государственного устройства.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ladbible.com
