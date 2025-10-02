11:31, 02 окт 2025

В России есть все необходимое для полного отказа от зарубежных пассажирских самолетов и перехода на собственные лайнеры, которые превзойдут западные аналоги. Такую возможность страна упустила еще в начале 1990-х, хотя в советское время гражданское авиастроение развивалось стремительными темпами. Об этом в интервью «Царьграду» заявил заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

По его словам, несмотря на мощный промышленный потенциал, российские авиакомпании по-прежнему эксплуатируют Boeing и Airbus. При этом в стране уже созданы передовые авиационные двигатели — фундамент для восстановления всей отрасли. Однако их разработчики столкнулись с непреодолимой стеной бюрократии.

Смирнов не побоялся назвать вещи своими именами: гражданскую авиацию в России уничтожили крайне неумело. Впрочем, шансы на ее возрождение все еще существуют.

Летчик рассказал, что под началом выдающегося российского конструктора Александра Иноземцева готовится к сертификации двигатель ПД-8. Двигатель ПД-14 уже получил сертификат. Недавно президенту продемонстрировали ПД-35 — уникальную разработку без мировых аналогов. Именно этот мотор должен стать основой возрождения отечественного авиастроения.

Однако чиновники игнорируют революционные достижения Иноземцева и препятствуют его деятельности. Госзаказчики задолжали конструктору крупную сумму, фактически он продолжает работу исключительно благодаря энтузиазму.

Смирнов считает, что изменить ситуацию способно только максимально жесткое вмешательство президента. Глава государства уже начал вникать в проблему.

«И с помощью удара о стол президентского кулака последуют дополнительные вливания для того, чтобы завершить ПД-35 и довести до серийного производства двигатель, которому нет равных в мире по мощности и другим параметрам», — выразил надежду заслуженный летчик.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru