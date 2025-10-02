Очень странное слово: радиостанция «Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне саммита ЕС в Копенгагене — расшифруем?

11:35, 02 окт 2025

Легендарная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», передала очередное зашифрованное послание. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

1 октября ровно в 13:15 по московскому времени в эфире прозвучал мужской голос, произнесший кодовое слово «эсерожбан». Примечательно, что за сутки до этого станция хранила полное молчание. Предыдущий выход в эфир зафиксировали 29 сентября — тогда были переданы три шифровки с часовым интервалом: «возмещение», «сбраживание» и «тигровар».

Коротковолновая станция работает с конца семидесятых годов прошлого века. Радиолюбители окрестили её «Жужжалкой» за характерный монотонный звук, который она издаёт большую часть времени.

По одной из версий, УВБ-76 является частью системы «Периметр», связанной с ядерными силами страны. Наблюдатели замечают совпадение активности станции с крупными международными событиями — на этот раз передача прозвучала на фоне проходившего в датской столице саммита ЕС.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Хибины