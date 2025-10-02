Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Очень странное слово: радиостанция «Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне саммита ЕС в Копенгагене — расшифруем?

Очень странное слово: радиостанция «Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне саммита ЕС в Копенгагене — расшифруем?

11:35, 02 окт 2025

Легендарная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», передала очередное зашифрованное послание. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

1 октября ровно в 13:15 по московскому времени в эфире прозвучал мужской голос, произнесший кодовое слово «эсерожбан». Примечательно, что за сутки до этого станция хранила полное молчание. Предыдущий выход в эфир зафиксировали 29 сентября — тогда были переданы три шифровки с часовым интервалом: «возмещение», «сбраживание» и «тигровар».

Коротковолновая станция работает с конца семидесятых годов прошлого века. Радиолюбители окрестили её «Жужжалкой» за характерный монотонный звук, который она издаёт большую часть времени.

По одной из версий, УВБ-76 является частью системы «Периметр», связанной с ядерными силами страны. Наблюдатели замечают совпадение активности станции с крупными международными событиями — на этот раз передача прозвучала на фоне проходившего в датской столице саммита ЕС.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Хибины
Читайте также

В 1966 году в селе Мишкино открылась автозаправочная станция
Общество в Башкирии / Это интересно
В 1966 году в селе Мишкино открылась автозаправочная станция
Почему мы говорим в телефон «Алло»
Это интересно
Почему мы говорим в телефон «Алло»
Прямая линия с Радием Хабировым: три способа задать вопрос главе Башкирии
Политика в Башкирии
Прямая линия с Радием Хабировым: три способа задать вопрос главе Башкирии
«Второй Чернобыль»: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, загорелись охладительные системы ядерного объекта (видео)
Россия/мир
«Второй Чернобыль»: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, загорелись охладительные системы ядерного объекта (видео)


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен