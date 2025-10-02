Ад в Покровске, в Херсонщине убит депутат: военкоры поделились свежей и честной сводкой из зоны СВО на 2 октября 2025 года

11:39, 02 окт 2025

Власти США впервые обсуждают передачу Украине разведданных для ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Это происходит на фоне изменения правил мобилизации в Украине: теперь данные о гражданах будут автоматически попадать в военные базы из государственных реестров, без явки в военкомат.

Ночью российская армия атаковала железнодорожные объекты в Буче под Киевом и нанесла удар двадцатью беспилотниками «Герань» по Одессе. В результате в Киевской и Черниговской областях начались перебои с электричеством.

На фронте продолжаются активные бои. На Сумском направлении морские пехотинцы продвинулись на 100 метров, отбив контратаку ВСУ у села Садки. На Северском участке российские войска наступают в районе Дроновки и ведут бои у Званого. Покровск находится под обстрелом авиабомб и артиллерии.

На юге российские военные заняли село Вербовое и вошли в Полтавку Запорожской области. Тем временем в Новой Каховке после атаки украинского дрона скончался от ранений глава местного Совета депутатов Валерий Леонтьев.

Атаки затронули и российские регионы. В Белгородской области FPV-дроны атаковали автомобили в селах Козинка и Задорожное — ранены трое мирных жителей. Над Воронежской и Ростовской областями системы ПВО сбили более десяти беспилотников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ