11:43, 02 окт 2025

В Европе усиливается подготовка к военному столкновению с Россией, которое, по оценкам экспертов, может произойти в ближайшие пять лет. Лидером в этом процессе стала Германия. Страна обсуждает возвращение обязательной воинской службы и уже перевела промышленность на военные нужды.

Аналитики прогнозируют, что в случае масштабного конфликта в нём примут участие все государства НАТО. Предполагается, что США и Великобритания не вступят в прямое столкновение, но окажут Европе полную поддержку, что также может помочь им в решении собственных экономических проблем. К западной коалиции могут присоединиться военные из Австралии и Новой Зеландии.

Для России в этих условиях важен поиск надёжных союзников. Ожидается, что безоговорочную поддержку окажут КНДР и Беларусь. Другие партнёры по ОДКБ, скорее всего, сохранят нейтралитет. Китай и Индия, по прогнозам, займут выжидательную позицию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ