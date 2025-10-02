Все новости Уфы и Башкортостана
Есть ли у России другие помощники, кроме «львов Кима»: вот они, союзники — перед лицом новой большой войны

Есть ли у России другие помощники, кроме «львов Кима»: вот они, союзники — перед лицом новой большой войны

11:43, 02 окт 2025

В Европе усиливается подготовка к военному столкновению с Россией, которое, по оценкам экспертов, может произойти в ближайшие пять лет. Лидером в этом процессе стала Германия. Страна обсуждает возвращение обязательной воинской службы и уже перевела промышленность на военные нужды.

Аналитики прогнозируют, что в случае масштабного конфликта в нём примут участие все государства НАТО. Предполагается, что США и Великобритания не вступят в прямое столкновение, но окажут Европе полную поддержку, что также может помочь им в решении собственных экономических проблем. К западной коалиции могут присоединиться военные из Австралии и Новой Зеландии.

Для России в этих условиях важен поиск надёжных союзников. Ожидается, что безоговорочную поддержку окажут КНДР и Беларусь. Другие партнёры по ОДКБ, скорее всего, сохранят нейтралитет. Китай и Индия, по прогнозам, займут выжидательную позицию.

Ад в Покровске, в Херсонщине убит депутат: военкоры поделились свежей и честной сводкой из зоны СВО на 2 октября 2025 года

Ад в Покровске, в Херсонщине убит депутат: военкоры поделились свежей и честной сводкой из зоны СВО на 2 октября 2025 года
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны РФ
