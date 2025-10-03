12:05, 03 окт 2025

Российские войска развивают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь на нескольких ключевых участках.

В Волчанске под контроль взята правобережная часть города вместе с железнодорожной станцией. В Донецкой Народной Республике армия закрепилась на подступах к Дробышево, что открывает путь к стратегически важным городам — Славянску и Краматорску. Наступление также продолжается в Запорожской и Днепропетровской областях.

Украинская сторона с задержкой признала потерю контроля над населёнными пунктами Ольговское, Берёзовое и Калиновское. По данным военных, потери ВСУ оказались критическими: только при обороне Калиновского российские войска разбили 19 украинских батальонов.

Параллельно наносятся удары по тыловым объектам. В Балаклее Харьковской области ракетным ударом по ресторану уничтожены более 50 высших офицеров ВСУ и иностранные инструкторы, которые отмечали там профессиональный праздник. Также был атакован военный аэродром в Миргороде Полтавской области, информация о последствиях уточняется.

Всего за прошедшую ночь и утро по военным объектам на территории Украины было выпущено свыше 300 беспилотников и более 20 ракет различных типов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ