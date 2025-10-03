Путин объявил о создании нового военного округа на границе с Финляндией: «У нас там не было вооружённых сил, теперь будут»

12:10, 03 окт 2025

Россия разместит свои войска у границы с Финляндией в ответ на вступление страны в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин 3 октября на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, до присоединения Финляндии к альянсу российских войск в этом регионе не было. Теперь они там появятся, так как протяжённость границы России с НАТО значительно выросла.

Путин назвал решение Финляндии и Швеции вступить в блок необоснованным, поскольку у России не было с ними нерешённых вопросов. Он напомнил, что исторические споры со Швецией завершились во времена Полтавской битвы, а с Финляндией — по итогам Второй мировой войны.

Президент отметил, что, вступив в НАТО, скандинавские страны лишились преимуществ нейтралитета. Он напомнил о прошлых добрососедских отношениях: развитом туризме и приёме рублей в некоторых магазинах Хельсинки.

Несмотря на это, Россия готова к нормализации отношений со Стокгольмом и Хельсинки, хотя, по выражению Путина, «осадок остался».

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года, а Швеция — в марте 2024 года, завершив свой многолетний нейтралитет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru