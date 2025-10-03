Все новости Уфы и Башкортостана
Путешественник из РФ выяснил, почему россиян холодно принимают в Таджикистане — квартирная хозяйка не стала скрывать неприятную правду

12:14, 03 окт 2025

Российский турист Владимир Савушкин во время поездки в Душанбе столкнулся с подчёркнуто сдержанным отношением местных жителей. В кафе и магазинах его обслуживали формально, а на улицах люди избегали общения. Прямой враждебности не было, но отсутствие гостеприимства создавало дискомфорт.

Понять причину такого поведения помогла хозяйка съёмной квартиры. По её словам, у сдержанности по отношению к русским есть два объяснения: историческое и современное.

Первая причина — отношение к советскому прошлому. Значительная часть таджиков считает период СССР временем колониального правления, когда подавлялась их национальная культура и идентичность. Эта историческая обида до сих пор влияет на отношение к русским.

Вторая причина — положение таджикских трудовых мигрантов в России. Многие из них сталкиваются с тяжёлыми условиями труда и несправедливым обращением. Негативный опыт переносится на всех россиян, в том числе и на туристов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
