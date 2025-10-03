К Земле движется солнечная плазма: 5 октября возможна сильная магнитная буря

20:57, 03 окт 2025

На Солнце произошла мощная вспышка, направленная в сторону нашей планеты. Если выброс плазмы достигнет Земли, это может вызвать сильную магнитную бурю во второй половине дня в воскресенье, 5 октября.

Пока неизвестно, долетит ли плазма до Земли. Чтобы оторваться от Солнца и направиться к планете, её скорость должна быть не менее 600 км/с. Учёные из Института космических исследований РАН, которые зафиксировали вспышку, определят точные параметры и траекторию выброса в течение суток.

Вспышка произошла в наиболее активной солнечной области, которая сейчас находится прямо напротив Земли.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ