Трамп отреагировал на важное предложение Путина по ядерному оружию после академической паузы

Трамп отреагировал на важное предложение Путина по ядерному оружию после академической паузы

10:26, 06 окт 2025

Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это решение открывает путь к сохранению последнего крупного соглашения между Россией и США по контролю над ядерным оружием.

Ранее, 22 сентября, Владимир Путин заявил о готовности России в одностороннем порядке придерживаться договора в течение года после окончания его срока действия 6 февраля 2026 года. Белый дом взял две недели на подготовку ответа. После этой паузы Трамп прокомментировал предложение лично, как и анонсировала его представитель Кэролайн Ливитт. Ответ президента США был кратким: «Звучит как хорошая идея для меня».

Эксперты восприняли это заявление как фактическое согласие. Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл расценил слова Трампа как безоговорочное принятие российской инициативы. В России также ожидают дальнейших шагов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что теперь от Вашингтона можно ожидать формального одобрения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: independent.co.uk
