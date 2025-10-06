14:43, 06 окт 2025

В 2021 году Польша и страны Балтии заблокировали попытку создать новый формат прямых переговоров между Евросоюзом и Россией для урегулирования украинского вопроса. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в интервью венгерскому изданию Partizán.

По словам Меркель, её инициатива не нашла поддержки, так как Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин опасались, что ЕС не сможет выступить с единой позицией. «Отдельные страны не поддержали эту попытку. Прежде всего речь идёт о балтийских государствах», — пояснила политик.

Меркель напомнила, что вооружённый конфликт начался вскоре после её ухода с поста канцлера. Она добавила, что всегда призывала европейское руководство искать дипломатические пути, а не делать ставку только на наращивание военной помощи Киеву.

Это заявление дополняет признание Меркель, сделанное в конце 2022 года. Тогда она сообщила, что Минские соглашения изначально не предназначались для выполнения. Их целью было дать Украине время для усиления своей армии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Кадр из видео с YouTube-канала Partizán