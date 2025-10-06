Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Ангела Меркель указала на виновных в начале СВО: с Москвой можно было договориться миром

Ангела Меркель указала на виновных в начале СВО: с Москвой можно было договориться миром

14:43, 06 окт 2025

В 2021 году Польша и страны Балтии заблокировали попытку создать новый формат прямых переговоров между Евросоюзом и Россией для урегулирования украинского вопроса. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в интервью венгерскому изданию Partizán.

По словам Меркель, её инициатива не нашла поддержки, так как Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин опасались, что ЕС не сможет выступить с единой позицией. «Отдельные страны не поддержали эту попытку. Прежде всего речь идёт о балтийских государствах», — пояснила политик.

Меркель напомнила, что вооружённый конфликт начался вскоре после её ухода с поста канцлера. Она добавила, что всегда призывала европейское руководство искать дипломатические пути, а не делать ставку только на наращивание военной помощи Киеву.

Это заявление дополняет признание Меркель, сделанное в конце 2022 года. Тогда она сообщила, что Минские соглашения изначально не предназначались для выполнения. Их целью было дать Украине время для усиления своей армии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Кадр из видео с YouTube-канала Partizán
Читайте также

Причины и последствия падения малайзийского Боинга
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
Причины и последствия падения малайзийского Боинга
Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц поссорились из-за Украины: канцлера пугает идея отправить немецких солдат на войну с РФ
Россия/мир
Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц поссорились из-за Украины: канцлера пугает идея отправить немецких солдат на войну с РФ
Момент настал: Шольц впервые открыто признал, что Украине пора сделать шаг к переговорам с Россией
Россия/мир
Момент настал: Шольц впервые открыто признал, что Украине пора сделать шаг к переговорам с Россией
«Немедленно прекратить»: Путин рассказал, что позволит остановить военный конфликт и начать мирное обсуждение — это можно сделать в любую минуту
Россия/мир
«Немедленно прекратить»: Путин рассказал, что позволит остановить военный конфликт и начать мирное обсуждение — это можно сделать в любую минуту


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен