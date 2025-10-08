Все новости Уфы и Башкортостана
Под прицелом вся Россия, безопасных мест не останется: 1655 объектов, включая 67 баз ВКС — военные эксперты оценили угрозу «Томагавков» в руках ВСУ

09:40, 08 окт 2025

США рассматривают возможность поставки Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Если Киев получит эти ракеты, под угрозой окажутся до двух тысяч военных объектов на территории России, включая авиабазы, склады и системы ПВО в глубоком тылу.

Такую оценку представил американский Институт изучения войны (ISW) после заявления президента Дональда Трампа о возможной передаче вооружений. По данным аналитиков, модификация ракеты с дальностью полета 1600 км создает угрозу для 1655 объектов. Если же будет поставлена версия с радиусом поражения 2500 км, это число возрастет почти до 2000.

В то же время российские военные эксперты телеграм-канала «Военная хроника» отмечают, что Украина не сможет применять «Томагавки» самостоятельно. Для наведения и прокладки маршрута полета ракеты необходима полноценная технологическая поддержка Пентагона.

Это означает, что американским специалистам придется напрямую участвовать в выборе и утверждении каждой цели на территории России. В таком случае первый же запуск «Томагавка» будет фактически означать открытое вступление США в конфликт.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
