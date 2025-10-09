Планета содрогнется, а вода размоет берега: что завещала Ванга землянам на 2026 год

10:33, 09 окт 2025

«Известия» опубликовало пророчества Ванги на 2026 год. Согласно им, мир ждут природные катаклизмы и нехватка ресурсов, но вместе с тем — научные прорывы.

Ванга предсказывала, что планета будет «содрогаться чаще», а «вода поглотит многие берега». Эти слова трактуют как предупреждение о возможных землетрясениях и наводнениях. Прорицательница также говорила о дефиците питьевой воды и продовольствия, который может привести к социальным конфликтам и массовым переселениям.

В геополитике Ванга видела обострение противоречий между мировыми державами и риск новых конфликтов. Для России она предсказывала экономические и социальные трудности. Однако, по её словам, именно в кризис страна сможет укрепить национальную идентичность и пережить духовное пробуждение.

На фоне трудностей ясновидящая предрекала человечеству выход на «новые высоты» в науке. Речь может идти о прорывах в медицине, генетической инженерии, квантовых технологиях и развитии искусственного интеллекта. Ванга называла это «приручением невидимых сил», которые изменят привычную жизнь.

Эксперты напоминают, что предсказания Ванги символичны и допускают разные толкования. В соцсетях эти пророчества становятся поводом для размышлений о будущем и о том, как важно ценить настоящее, готовясь к возможным переменам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный