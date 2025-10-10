Самозанятые в России смогут получать выплаты по больничному с 2026 года. Объясняем как

22:50, 10 окт 2025

С 1 января 2026 года самозанятые в России смогут оформить оплачиваемый больничный. Это новая государственная программа, которая поможет сохранить доход, если болезнь не позволяет работать. Участие в ней добровольное.

Чтобы получать выплаты, нужно зарегистрироваться в Социальном фонде и самостоятельно платить ежемесячные взносы. Сумма, которую можно будет получить по больничному листу, зависит от размера этих взносов.

На выбор есть два тарифа:

При взносе около 1300 рублей в месяц выплата в случае болезни составит до 35 тысяч рублей.

При взносе около 1900 рублей в месяц можно рассчитывать на выплату до 50 тысяч рублей.

Для тех, кто следит за здоровьем, предусмотрен бонус. Если вы не будете брать больничный больше полутора лет, то получите скидку на последующие взносы.

Программа запускается в экспериментальном режиме и продлится до конца 2028 года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это важная мера поддержки для миллионов людей, чей заработок напрямую зависит от их работоспособности.

