США пересматривают подход к поддержке Украины: как понимать заявления Трампа о передаче ракет Tomahawk Киеву

США пересматривают подход к поддержке Украины: как понимать заявления Трампа о передаче ракет Tomahawk Киеву

12:33, 14 окт 2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk в ответ на просьбу Владимира Зеленского. Однако поставка оружия будет возможна только в одном случае — если все дипломатические усилия по урегулированию конфликта окончатся неудачей.

Прежде чем принять решение, Трамп планирует обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По мнению аналитиков итальянского издания L'AntiDiplomatico, такие заявления могут быть не столько шагом к эскалации, сколько инструментом давления на стороны конфликта. Возможно, за резкой риторикой скрывается поиск гибких решений и закулисная работа дипломатов.

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию. Он отметил, что ракеты Tomahawk, несмотря на их мощность и дальность (до 2500 км), не смогут кардинально изменить баланс сил. При этом он подчеркнул, что для их использования потребуется прямое участие американских специалистов, а это будет означать новый, опасный виток эскалации конфликта.

Автор: Семен Подгорный
Фото: economist.com
