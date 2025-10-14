Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Российская подлодка у берегов Бретани так испугала НАТО, что ее решили сломать: это даже получилось, но не спешите делать выводы — дьявол спрятался в деталях

Российская подлодка у берегов Бретани так испугала НАТО, что ее решили сломать: это даже получилось, но не спешите делать выводы — дьявол спрятался в деталях

14:06, 14 окт 2025

Российская подводная лодка «Новороссийск» всплыла у побережья Франции, что вызвало разные оценки со стороны НАТО и России. Альянс назвал это аварией, в то время как Черноморский флот РФ — плановой процедурой.

Что заявляет НАТО. В альянсе сообщили, что субмарина всплыла из-за неисправности и может представлять угрозу. При этом военные НАТО заверили, что взяли ситуацию под полный контроль и сопровождают российский корабль. Европейские СМИ активно транслируют версию об аварии.

Что отвечает Россия. Черноморский флот объяснил, что «Новороссийск» возвращается с задания в Средиземном море. Согласно международным морским правилам, подводные лодки обязаны проходить узкий и мелководный пролив Ла-Манш в надводном положении. Таким образом, всплытие было не экстренным, а обязательным.

Мнение эксперта. Военно-морской историк Дмитрий Жаворонков считает, что версия об аварии не выдерживает критики. Он отмечает, что подлодка движется открыто, её видят и сопровождают. Это стандартная практика, которая исключает любые скрытые действия. По его мнению, громкие заявления НАТО о «сдерживании угрозы» — это скорее информационная реакция на присутствие российского корабля, а не признак подготовки к активным действиям, поскольку любая эскалация невыгодна обеим сторонам.

Сейчас «Новороссийск» продолжает движение по намеченному маршруту под наблюдением сил НАТО.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

США пересматривают подход к поддержке Украины: как понимать заявления Трампа о передаче ракет Tomahawk Киеву

Читайте также:

США пересматривают подход к поддержке Украины: как понимать заявления Трампа о передаче ракет Tomahawk Киеву
Автор: Семен Подгорный
Фото: euro-sd.com
Читайте также

На Западе взвесили все за и против и окончательно решили, возможен ли военный конфликт между Россией и НАТО
Россия/мир
На Западе взвесили все за и против и окончательно решили, возможен ли военный конфликт между Россией и НАТО
«Кое-кто слишком много ест»: в НАТО признали, что не производят столько вооружений, сколько запрашивает Украина
Россия/мир
«Кое-кто слишком много ест»: в НАТО признали, что не производят столько вооружений, сколько запрашивает Украина
Экс-агент американской разведки раскрыл, где НАТО развяжет новую войну
Россия/мир
Экс-агент американской разведки раскрыл, где НАТО развяжет новую войну
Путин объявил о создании нового военного округа на границе с Финляндией: «У нас там не было вооружённых сил, теперь будут»
Россия/мир
Путин объявил о создании нового военного округа на границе с Финляндией: «У нас там не было вооружённых сил, теперь будут»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен