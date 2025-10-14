Российская подлодка у берегов Бретани так испугала НАТО, что ее решили сломать: это даже получилось, но не спешите делать выводы — дьявол спрятался в деталях

14:06, 14 окт 2025

Российская подводная лодка «Новороссийск» всплыла у побережья Франции, что вызвало разные оценки со стороны НАТО и России. Альянс назвал это аварией, в то время как Черноморский флот РФ — плановой процедурой.

Что заявляет НАТО. В альянсе сообщили, что субмарина всплыла из-за неисправности и может представлять угрозу. При этом военные НАТО заверили, что взяли ситуацию под полный контроль и сопровождают российский корабль. Европейские СМИ активно транслируют версию об аварии.

Что отвечает Россия. Черноморский флот объяснил, что «Новороссийск» возвращается с задания в Средиземном море. Согласно международным морским правилам, подводные лодки обязаны проходить узкий и мелководный пролив Ла-Манш в надводном положении. Таким образом, всплытие было не экстренным, а обязательным.

Мнение эксперта. Военно-морской историк Дмитрий Жаворонков считает, что версия об аварии не выдерживает критики. Он отмечает, что подлодка движется открыто, её видят и сопровождают. Это стандартная практика, которая исключает любые скрытые действия. По его мнению, громкие заявления НАТО о «сдерживании угрозы» — это скорее информационная реакция на присутствие российского корабля, а не признак подготовки к активным действиям, поскольку любая эскалация невыгодна обеим сторонам.

Сейчас «Новороссийск» продолжает движение по намеченному маршруту под наблюдением сил НАТО.

