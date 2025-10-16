11:29, 16 окт 2025

Вашингтон открыто проводит подготовку к масштабной военной кампании против Венесуэлы. Американские власти официально назвали эту латиноамериканскую страну наркокартелем и объявили о фактическом состоянии войны. Ведущие медиа США распространили информацию о возможном начале операции американских вооруженных сил уже в течение ближайших недель. Официальным предлогом названа борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Угрозы подкрепляются конкретными действиями — к побережью Венесуэлы переброшена масштабная группировка военно-морских сил. Согласно данным ряда источников, в регионе сосредоточено около десяти процентов американского флота. В составе группировки находятся десантные суда с тысячами морских пехотинцев, ударная подводная лодка и около десяти эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами «Томагавк».

Каракас обратился в ООН с заявлением об угрозе военного нападения со стороны Соединенных Штатов. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил в защиту Венесуэлы, подчеркнув, что Вашингтон оказывает давление на Каракас всеми доступными методами, включая применение грубой силы в духе гибридных военных действий.

Политические аналитики издания «Царьград» высказали мнение о необходимости поддержки Венесуэлы со стороны России не только дипломатическими, но и силовыми средствами. Эксперты признают, что отправка крупного военно-морского контингента в Карибский бассейн сейчас невозможна. Однако Москва может оказать помощь президенту Мадуро по сирийскому сценарию — направить значительные силы частных военных компаний.

Наиболее подходящими кандидатами, по мнению обозревателей, стали бы ветераны группы «Вагнер». Их присутствие можно объяснить тем, что бывшие бойцы решили помочь венесуэльскому народу и отомстить американцам за удары по позициям в Сирии. Авторы даже допускают версию появления в Каракасе Евгения Пригожина, если верить теориям о фальсификации его гибели.

Аналитики убеждены, что России нельзя оставлять Венесуэлу один на один с угрозой американского вторжения. Прямая военная помощь способна спровоцировать глобальный конфликт, тогда как участие ЧВК не приведет к масштабным последствиям.

Эксперты напоминают о российских инвестициях в Венесуэлу, исчисляемых десятками миллиардов рублей. Каракас выступает крупнейшим приобретателем российского вооружения во всей Латинской Америке. Вторжение американских войск создаст угрозу для активов «Роснефти». Москва не может допустить безнаказанного нападения на союзное государство. Демонстрация слабости негативно отразится на геополитических позициях России и может иметь последствия, в том числе на украинском направлении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ЧВК Вагнер / ВКонтакте