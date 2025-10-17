«Не умеют летать и бросать якорь»: генсек НАТО оскорбил русских пилотов и моряков

10:39, 17 окт 2025

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не переоценивать военную мощь России и высказал сомнения в профессионализме российских военных. По его словам, которые приводит телеграм-канал Baltnews, пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны флота — правильно бросать якорь.

Рютте также изложил свою позицию по реакции альянса на появление российских самолетов у границ блока. По его мнению, сила НАТО заключается не в том, чтобы немедленно поднимать истребители на перехват — это он считает проявлением слабости. Настоящая сила, по его словам, в способности спокойно и корректно сопровождать российские самолеты за пределы воздушного пространства альянса.

Источник напоминает о похожей риторике президента США Дональда Трампа. Ранее на Генассамблее ООН он назвал Россию «бумажным тигром». Позже, в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Трамп от своих слов отказался, но спустя две недели снова использовал это выражение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: chinadailyhk.com