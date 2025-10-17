Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Не умеют летать и бросать якорь»: генсек НАТО оскорбил русских пилотов и моряков

«Не умеют летать и бросать якорь»: генсек НАТО оскорбил русских пилотов и моряков

10:39, 17 окт 2025

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не переоценивать военную мощь России и высказал сомнения в профессионализме российских военных. По его словам, которые приводит телеграм-канал Baltnews, пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны флота — правильно бросать якорь.

Рютте также изложил свою позицию по реакции альянса на появление российских самолетов у границ блока. По его мнению, сила НАТО заключается не в том, чтобы немедленно поднимать истребители на перехват — это он считает проявлением слабости. Настоящая сила, по его словам, в способности спокойно и корректно сопровождать российские самолеты за пределы воздушного пространства альянса.

Источник напоминает о похожей риторике президента США Дональда Трампа. Ранее на Генассамблее ООН он назвал Россию «бумажным тигром». Позже, в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Трамп от своих слов отказался, но спустя две недели снова использовал это выражение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Дядя Женя вернется в Венесуэле? Каракасу срочно нужна помощь ЧВК «Вагнер» — этой операции «музыкантов» ждут как никогда ранее

Читайте также:

Дядя Женя вернется в Венесуэле? Каракасу срочно нужна помощь ЧВК «Вагнер» — этой операции «музыкантов» ждут как никогда ранее
Автор: Семен Подгорный
Фото: chinadailyhk.com
Читайте также

Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к угрозам Сикорского сбивать самолеты России
Россия/мир
Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к угрозам Сикорского сбивать самолеты России
В НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России: прокомментировали в ФСБ
Россия/мир
В НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России: прокомментировали в ФСБ
Натовские державы дрожат: Трамп грозит расколом в рядах альянса
Политика в Башкирии
Натовские державы дрожат: Трамп грозит расколом в рядах альянса
«Кое-кто слишком много ест»: в НАТО признали, что не производят столько вооружений, сколько запрашивает Украина
Россия/мир
«Кое-кто слишком много ест»: в НАТО признали, что не производят столько вооружений, сколько запрашивает Украина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен