Необъяснимый русский феномен: суды РФ отчаянно защищают Аллу Пугачеву — «Система повернулась к людям задом, а к богачам — передом»

10:44, 17 окт 2025

Тверской суд Москвы второй раз отказался принимать к рассмотрению иск адвоката и ветерана афганской войны Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Юрист хочет взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Царьград».

Адвокат заявил изданию, что судебная система демонстрирует избирательное бессилие. Судьи опасаются браться за громкое дело и ждут команды сверху, не желая принимать самостоятельные решения. Фактически они прекратили работу, блокируя все обращения, связанные с Примадонной.

Юрист напомнил: это уже второй его иск к певице. Первый также вернули без рассмотрения. Трещев не отступает — подал аналогичные заявления в Савеловский, Пресненский и Одинцовский суды. Документы приняли, но дела не движутся.

В основе претензий — недавнее интервью артистки. Адвокат считает, что Пугачева пыталась очернить честь президента и публично дискредитировала армию с МВД. Трещев запросил внушительную компенсацию, но при выигрыше оставит себе только символический рубль. Остальное направит в бюджет для помощи ветеранам.

Юрист с иронией заметил, что пришло время «расшевелить» всю судебную систему, которая откровенно саботирует работу. Он намерен доказать: в России можно отстоять справедливость даже против таких «защищенных со всех сторон» фигур, как Пугачева.

По словам адвоката, современная судебная система сильно деградировала из-за масштабной коррупции и скандалов. Она, словно избушка на курьих ножках, развернулась к обычным людям задней стороной, а к богатым — передней. Трещев подчеркнул, что новое — это хорошо забытое старое.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Аллы Пугачевой