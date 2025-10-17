Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Необъяснимый русский феномен: суды РФ отчаянно защищают Аллу Пугачеву — «Система повернулась к людям задом, а к богачам — передом»

Необъяснимый русский феномен: суды РФ отчаянно защищают Аллу Пугачеву — «Система повернулась к людям задом, а к богачам — передом»

10:44, 17 окт 2025

Тверской суд Москвы второй раз отказался принимать к рассмотрению иск адвоката и ветерана афганской войны Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Юрист хочет взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Царьград».

Адвокат заявил изданию, что судебная система демонстрирует избирательное бессилие. Судьи опасаются браться за громкое дело и ждут команды сверху, не желая принимать самостоятельные решения. Фактически они прекратили работу, блокируя все обращения, связанные с Примадонной.

Юрист напомнил: это уже второй его иск к певице. Первый также вернули без рассмотрения. Трещев не отступает — подал аналогичные заявления в Савеловский, Пресненский и Одинцовский суды. Документы приняли, но дела не движутся.

В основе претензий — недавнее интервью артистки. Адвокат считает, что Пугачева пыталась очернить честь президента и публично дискредитировала армию с МВД. Трещев запросил внушительную компенсацию, но при выигрыше оставит себе только символический рубль. Остальное направит в бюджет для помощи ветеранам.

Юрист с иронией заметил, что пришло время «расшевелить» всю судебную систему, которая откровенно саботирует работу. Он намерен доказать: в России можно отстоять справедливость даже против таких «защищенных со всех сторон» фигур, как Пугачева.

По словам адвоката, современная судебная система сильно деградировала из-за масштабной коррупции и скандалов. Она, словно избушка на курьих ножках, развернулась к обычным людям задней стороной, а к богатым — передней. Трещев подчеркнул, что новое — это хорошо забытое старое.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву

Читайте также:

Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Теги: Пугачева
Читайте также

«У нее ноги, у нее сердце»: Бывшая домработница Пугачевой сообщила о плохом состоянии певицы — едва выдерживает происходящее
Россия/мир
«У нее ноги, у нее сердце»: Бывшая домработница Пугачевой сообщила о плохом состоянии певицы — едва выдерживает происходящее
Адвоката в Башкирии будут судить за разглашение врачебной тайны
Человек и закон в Башкирии
Адвоката в Башкирии будут судить за разглашение врачебной тайны
В Башкирии адвоката будут судить за кражу 1,75 млн рублей у клиента
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии адвоката будут судить за кражу 1,75 млн рублей у клиента
За слова Пугачевой оправдываться не собирается: Кристина Орбакайте оказалась в творческой изоляции из-за политического нейтралитета
Россия/мир
За слова Пугачевой оправдываться не собирается: Кристина Орбакайте оказалась в творческой изоляции из-за политического нейтралитета


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен