«Никогда не воюйте с русскими»: как о русских отзывались их враги на поле боя — войны разные, а описание одно и то же

10:48, 17 окт 2025

Военачальники, сражавшиеся против России в разные эпохи, оставляли в своих мемуарах и донесениях схожие оценки русских солдат. Они отмечали их стойкость, упорство и способность вести бой в тяжелейших условиях.

Наполеоновские войны

В начале XIX века армия Наполеона столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Генерал Рапп, адъютант императора, описывал бои как «беспрецедентно жестокие», а происходящее — как «резню, которой еще не видел». Другой французский капитан признавался, что после множества кампаний впервые столкнулся со столь кровопролитным сражением и выносливыми солдатами.

Крымская война

Несмотря на поражение России в середине XIX века, защитники Севастополя заслужили уважение противника. Французский офицер Шарль Боше писал, что взять штурмом город с 800 орудиями и 50-тысячным гарнизоном «неустрашимых бойцов» невозможно. Он высоко оценивал мастерство русских в обороне.

Первая мировая война

Немецкие офицеры отмечали мужество русских солдат. Их главным удивлением была способность армии быстро восстанавливаться. Даже после сокрушительных поражений войска возвращали боеспособность и продолжали сражаться. Единственным недостатком, по их мнению, была нехватка тактической инициативы у солдат.

Великая Отечественная война

Генерал вермахта Гюнтер Блюментрит констатировал, что русские солдаты предпочитают ближний бой. По его словам, их способность «переносить тяготы без малейшего колебания» вызывала у немецких военных «искреннее изумление».

Автор: Семен Подгорный
Фото: warhistoryonline.com
