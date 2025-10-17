Американские «Томагавки» ударят по самым сокровенным точкам РФ: Шевченко оценил жесткое предупреждение Пентагона — «Это реальная угроза»

10:53, 17 окт 2025

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с представителями НАТО заявил, что Россия столкнется с «жесткими мерами», если не прекратит боевые действия на Украине. По мнению политолога Максима Шевченко, эта угроза может означать передачу Киеву крылатых ракет «Томагавк».

Дальность «Томагавков» позволяет наносить удары по стратегическим объектам в глубине российской территории. Основной целью, по словам Шевченко, станет газовая инфраструктура. Под удар могут попасть мощности компании «Новатэк» в Ноябрьске, Салехарде и в районе Обской губы.

Кроме того, эксперт не исключает атак на газопровод «Сила Сибири», по которому российский газ поступает в Китай. Ранее американская сторона уже заявляла о намерении повредить эту магистраль. Под угрозой может оказаться и инфраструктура газового альянса России, Алжира и Катара.

Максим Шевченко считает, что таким образом США используют украинский конфликт для борьбы за доминирование на мировом энергетическом рынке, а не для защиты интересов Киева.

Автор: Семен Подгорный