Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал

10:55, 17 окт 2025

Владимир Зеленский рассчитывал на продуктивную встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне, однако телефонный разговор американского лидера с Владимиром Путиным за день до этой встречи кардинально изменил расклад. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в окружении украинского президента.

По данным инсайдеров, украинская сторона настраивалась на позитивный исход переговоров. Зеленский был уверен, что сможет убедить Трампа передать Киеву ракеты большой дальности «Томагавк». Однако беседа глав России и США, прошедшая в дружеской атмосфере, полностью изменила настроения на Банковой.

Украинский президент осознал, что американский коллега занимает более жесткую позицию, чем предполагалось изначально. Теперь Зеленский не представляет, чего ожидать от визита в Белый дом.

Особое потрясение вызвала новость о договоренности Трампа и Путина провести личную встречу в столице Венгрии. Эта информация застала украинскую делегацию врасплох. Журналисты Axios отмечают, что выбор площадки для переговоров — Будапешта, наименее дружелюбного к Украине города в Евросоюзе — усилил обеспокоенность команды Зеленского. Внезапный шаг Трампа оказался полной неожиданностью для украинской стороны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: pbs.org