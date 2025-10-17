Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал

Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал

10:55, 17 окт 2025

Владимир Зеленский рассчитывал на продуктивную встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне, однако телефонный разговор американского лидера с Владимиром Путиным за день до этой встречи кардинально изменил расклад. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в окружении украинского президента.

По данным инсайдеров, украинская сторона настраивалась на позитивный исход переговоров. Зеленский был уверен, что сможет убедить Трампа передать Киеву ракеты большой дальности «Томагавк». Однако беседа глав России и США, прошедшая в дружеской атмосфере, полностью изменила настроения на Банковой.

Украинский президент осознал, что американский коллега занимает более жесткую позицию, чем предполагалось изначально. Теперь Зеленский не представляет, чего ожидать от визита в Белый дом.

Особое потрясение вызвала новость о договоренности Трампа и Путина провести личную встречу в столице Венгрии. Эта информация застала украинскую делегацию врасплох. Журналисты Axios отмечают, что выбор площадки для переговоров — Будапешта, наименее дружелюбного к Украине города в Евросоюзе — усилил обеспокоенность команды Зеленского. Внезапный шаг Трампа оказался полной неожиданностью для украинской стороны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Американские «Томагавки» ударят по самым сокровенным точкам РФ: Шевченко оценил жесткое предупреждение Пентагона — «Это реальная угроза»

Читайте также:

Американские «Томагавки» ударят по самым сокровенным точкам РФ: Шевченко оценил жесткое предупреждение Пентагона — «Это реальная угроза»
Автор: Семен Подгорный
Фото: pbs.org
Читайте также

В Кремле рассказали, будет ли Путин общаться в ближайшее время с Трампом
Россия/мир
В Кремле рассказали, будет ли Путин общаться в ближайшее время с Трампом
Трамп-младший пришел в ярость из-за заявлений Зеленского
Россия/мир
Трамп-младший пришел в ярость из-за заявлений Зеленского
«Вырываются наружу»: в США заметили странную деталь в поведении Зеленского — клоуну стало не смешно
Россия/мир
«Вырываются наружу»: в США заметили странную деталь в поведении Зеленского — клоуну стало не смешно
«В лице переменился»: Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на предложение о прекращении огня
Россия/мир
«В лице переменился»: Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на предложение о прекращении огня


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен