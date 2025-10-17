Генерал-майор Попов рассказал, на каких трех направлениях ВСУ могут начать большое осеннее наступление — под угрозой Крым

14:25, 17 окт 2025

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, что вызвало предположения о готовящейся операции украинских войск. Решение может быть принято уже сегодня, 17 октября. О перспективах возможного наступления рассказал военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, украинское командование активно формирует резервные части и наращивает боевой потенциал. В распоряжении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского находится от четырех до шести бригад, готовых к активным боевым действиям. Четыре из них уже дислоцированы на передовой и могут быть оперативно переброшены на нужные участки фронта. Сырский выжидает благоприятный момент, распределяя имеющиеся силы.

Эксперт выделил три вероятных направления для украинского контрнаступления. Первое — Крымский полуостров, где украинские силы могут попытаться прорваться к перешейку в районе Геническа с целью изоляции полуострова. Второе направление — Запорожская область, где удар может быть нанесен в направлении Орехова.

Третьим возможным вектором атаки Попов назвал территорию Славянско-Краматорской агломерации. Здесь украинские подразделения могут развернуть наступательные действия в районе Славянска, Дружковки и Краматорска. Однако главная проблема украинского командования — выбор оптимального направления для концентрации усилий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского