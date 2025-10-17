Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Генерал-майор Попов рассказал, на каких трех направлениях ВСУ могут начать большое осеннее наступление — под угрозой Крым

Генерал-майор Попов рассказал, на каких трех направлениях ВСУ могут начать большое осеннее наступление — под угрозой Крым

14:25, 17 окт 2025

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, что вызвало предположения о готовящейся операции украинских войск. Решение может быть принято уже сегодня, 17 октября. О перспективах возможного наступления рассказал военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, украинское командование активно формирует резервные части и наращивает боевой потенциал. В распоряжении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского находится от четырех до шести бригад, готовых к активным боевым действиям. Четыре из них уже дислоцированы на передовой и могут быть оперативно переброшены на нужные участки фронта. Сырский выжидает благоприятный момент, распределяя имеющиеся силы.

Эксперт выделил три вероятных направления для украинского контрнаступления. Первое — Крымский полуостров, где украинские силы могут попытаться прорваться к перешейку в районе Геническа с целью изоляции полуострова. Второе направление — Запорожская область, где удар может быть нанесен в направлении Орехова.

Третьим возможным вектором атаки Попов назвал территорию Славянско-Краматорской агломерации. Здесь украинские подразделения могут развернуть наступательные действия в районе Славянска, Дружковки и Краматорска. Однако главная проблема украинского командования — выбор оптимального направления для концентрации усилий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал

Читайте также:

Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал
Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Зеленского
Читайте также

Генерал Алаудинов заявил, что у ВС Украины нет ресурса прорваться к Курской АЭС
Россия/мир
Генерал Алаудинов заявил, что у ВС Украины нет ресурса прорваться к Курской АЭС
Курск — это обманка, главный удар будет в сентябре: раскрыта истинная цель большого контрнаступления — весь юг в опасности
Россия/мир
Курск — это обманка, главный удар будет в сентябре: раскрыта истинная цель большого контрнаступления — весь юг в опасности
Зеленский и Сырский сделали отчаянное признание: Курская операция не помогла ВСУ укрепить свои позиции
Россия/мир
Зеленский и Сырский сделали отчаянное признание: Курская операция не помогла ВСУ укрепить свои позиции
Забросили 12 000 бойцов: ВСУ отправляют новое подкрепление под Курск, несмотря на тяжелые потери — генерал Алаудинов озвучил новые данные с передовой
Россия/мир
Забросили 12 000 бойцов: ВСУ отправляют новое подкрепление под Курск, несмотря на тяжелые потери — генерал Алаудинов озвучил новые данные с передовой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен