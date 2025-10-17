Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков»: помощник главы РФ Ушаков раскрыл

Что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков»: помощник главы РФ Ушаков раскрыл

14:28, 17 окт 2025

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом одной из центральных тем стали возможные поставки дальнобойных ракет «Томагавк» Киеву. О деталях беседы журналистам РБК рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Путин разъяснил американскому коллеге бессмысленность такого шага. Глава Кремля подчеркнул: передача «Томагавков» украинской стороне не изменит расклад сил в зоне боевых действий. Зато подобное решение нанесет серьезный удар по отношениям Москвы и Вашингтона, а также похоронит шансы на мирное разрешение конфликта.

Эффект от разговора не заставил себя ждать. После беседы с Путиным американский президент перестал регулярно упоминать возможность отправки ракет украинским военным. Аналитики в США считают, что звонок российского лидера разрушил расчеты Владимира Зеленского на более активное втягивание Америки в противостояние.

Украинский президент собирается в Вашингтон, рассчитывая получить согласие на дальнобойное оружие. До вчерашнего вечера его ожидания имели основания. Однако разговор двух президентов изменил ситуацию. Теперь в Белом доме Зеленского, вероятно, ждет разочарование — очередные обещания без конкретных действий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал

Читайте также:

Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал
Автор: Семен Подгорный
Фото: pbs.org
Читайте также

Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал
Россия/мир
Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал
США пересматривают подход к поддержке Украины: как понимать заявления Трампа о передаче ракет Tomahawk Киеву
Россия/мир
США пересматривают подход к поддержке Украины: как понимать заявления Трампа о передаче ракет Tomahawk Киеву
«Прямой намек»: России не важно, кто станет следующим президентом США — вот что американцы услышали в речи Путина
Россия/мир
«Прямой намек»: России не важно, кто станет следующим президентом США — вот что американцы услышали в речи Путина
«До них дошло»: Кремль прокомментировал грозное предупреждение, которое Путин адресовал Западу
Россия/мир
«До них дошло»: Кремль прокомментировал грозное предупреждение, которое Путин адресовал Западу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен