Что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков»: помощник главы РФ Ушаков раскрыл

14:28, 17 окт 2025

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом одной из центральных тем стали возможные поставки дальнобойных ракет «Томагавк» Киеву. О деталях беседы журналистам РБК рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Путин разъяснил американскому коллеге бессмысленность такого шага. Глава Кремля подчеркнул: передача «Томагавков» украинской стороне не изменит расклад сил в зоне боевых действий. Зато подобное решение нанесет серьезный удар по отношениям Москвы и Вашингтона, а также похоронит шансы на мирное разрешение конфликта.

Эффект от разговора не заставил себя ждать. После беседы с Путиным американский президент перестал регулярно упоминать возможность отправки ракет украинским военным. Аналитики в США считают, что звонок российского лидера разрушил расчеты Владимира Зеленского на более активное втягивание Америки в противостояние.

Украинский президент собирается в Вашингтон, рассчитывая получить согласие на дальнобойное оружие. До вчерашнего вечера его ожидания имели основания. Однако разговор двух президентов изменил ситуацию. Теперь в Белом доме Зеленского, вероятно, ждет разочарование — очередные обещания без конкретных действий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: pbs.org