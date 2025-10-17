14:31, 17 окт 2025

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил, что России необходимо применять силовой ответ на любые атаки со стороны ВСУ и их западных союзников. Об этом он сообщил в интервью изданию «Царьград».

По словам политика, Москва допускает серьезную стратегическую ошибку, выборочно реагируя на враждебные действия. Такой подход формирует у противника ощущение безнаказанности и подталкивает его к новым провокациям. Царев напомнил несколько эпизодов, которые остались без адекватного возмездия: гибель крейсера «Москва», диверсия на газопроводах «Северный поток» и массированный налет на российские военные аэродромы.

Экс-парламентарий убежден, что западные страны воспринимают исключительно демонстрацию силы. Когда Россия воздерживается от жесткого ответа, это укрепляет уверенность противника в собственной неуязвимости. По мнению Царева, необходимо систематически реагировать на каждую атаку — будь то уничтожение БПЛА или нанесение ударов по административным объектам в украинской столице с предварительным оповещением для эвакуации гражданских лиц.

Политик подчеркнул, что западные покровители киевского режима не заинтересованы в быстром завершении конфликта. Затяжная война позволяет им бесконтрольно осваивать выделенные бюджеты, а судьба украинского населения их не волнует. Они готовы мириться с медленным продвижением российских войск, одновременно атакуя энергетическую инфраструктуру РФ чужими руками, чтобы максимально продлить боевые действия. Царев настаивает: только последовательная демонстрация готовности к силовому ответу способна изменить расчеты Запада и заставить его пересмотреть стратегию поддержки Киева.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: militarywatchmagazine.com