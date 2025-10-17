Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Царев назвал главную системную ошибку СВО — «Нельзя приучать, что мы не отвечаем»

Царев назвал главную системную ошибку СВО — «Нельзя приучать, что мы не отвечаем»

14:31, 17 окт 2025

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил, что России необходимо применять силовой ответ на любые атаки со стороны ВСУ и их западных союзников. Об этом он сообщил в интервью изданию «Царьград».

По словам политика, Москва допускает серьезную стратегическую ошибку, выборочно реагируя на враждебные действия. Такой подход формирует у противника ощущение безнаказанности и подталкивает его к новым провокациям. Царев напомнил несколько эпизодов, которые остались без адекватного возмездия: гибель крейсера «Москва», диверсия на газопроводах «Северный поток» и массированный налет на российские военные аэродромы.

Экс-парламентарий убежден, что западные страны воспринимают исключительно демонстрацию силы. Когда Россия воздерживается от жесткого ответа, это укрепляет уверенность противника в собственной неуязвимости. По мнению Царева, необходимо систематически реагировать на каждую атаку — будь то уничтожение БПЛА или нанесение ударов по административным объектам в украинской столице с предварительным оповещением для эвакуации гражданских лиц.

Политик подчеркнул, что западные покровители киевского режима не заинтересованы в быстром завершении конфликта. Затяжная война позволяет им бесконтрольно осваивать выделенные бюджеты, а судьба украинского населения их не волнует. Они готовы мириться с медленным продвижением российских войск, одновременно атакуя энергетическую инфраструктуру РФ чужими руками, чтобы максимально продлить боевые действия. Царев настаивает: только последовательная демонстрация готовности к силовому ответу способна изменить расчеты Запада и заставить его пересмотреть стратегию поддержки Киева.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Генерал-майор Попов рассказал, на каких трех направлениях ВСУ могут начать большое осеннее наступление — под угрозой Крым

Читайте также:

Генерал-майор Попов рассказал, на каких трех направлениях ВСУ могут начать большое осеннее наступление — под угрозой Крым
Автор: Семен Подгорный
Фото: militarywatchmagazine.com
Читайте также

Журналист Кузичев заявил, что ВС РФ придется нанести удары возмездия по Украине за атаку на Курскую область
Россия/мир
Журналист Кузичев заявил, что ВС РФ придется нанести удары возмездия по Украине за атаку на Курскую область
Спецслужбы ФРГ: Зеленский и Дуда вели переговоры о подрыве газопроводов "Северный поток"
Россия/мир
Спецслужбы ФРГ: Зеленский и Дуда вели переговоры о подрыве газопроводов "Северный поток"
Командир «Ахмата» Алаудинов назвал события в Курской области решающим боем — после уничтожения ресурсов противника у ВСУ ничего не останется
Россия/мир
Командир «Ахмата» Алаудинов назвал события в Курской области решающим боем — после уничтожения ресурсов противника у ВСУ ничего не останется
Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины
Россия/мир
Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен