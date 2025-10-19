Измена возлюбленного, страшное ДТП, кома: МакSим откровенно рассказала о своих жизненных перипетиях и объяснила, почему не ищет новых отношений

12:32, 19 окт 2025

Знаменитая российская певица МакSим рассказала о причинах, по которым остаётся одна уже много лет. Артистка поделилась подробностями своей личной жизни в интервью изданию «СтарХит».

У исполнительницы за плечами два серьёзных романа. Первый брак певица заключила в 2008-м с Алексеем Луговцовым, работавшим звукорежиссёром. В этих отношениях на свет появилась старшая дочь пары — Александра. Однако спустя три года союз дал трещину. По словам артистки, муж не мог найти себя ни в профессии, ни в семейной жизни. В итоге влюблённые расстались.

Вторым избранником стал предприниматель Антон Петров. В 2014-м певица родила от него младшую дочь Марию. Однако уже через год бизнесмен бросил МакSим ради дочери депутата из Государственной думы. Измена стала для артистки тяжёлым ударом.

В 2019-м певицу настигло новое несчастье — она попала в серьёзную автомобильную аварию за рубежом. Знаменитость доставили в медучреждение с травмами и гематомами по всему телу. Позже врачи выявили поражение сосудов мозга.

Неожиданную помощь оказал экс-возлюбленный Петров. Миллиардер купил артистке дорогую квартиру в столице, а в 2022-м оплатил её реабилитацию после коронавирусной инфекции. Напомним, годом ранее исполнительница провела долгое время в коматозном состоянии.

Полностью восстановиться певице пока не удалось. После всех испытаний она больше не вступала в серьёзные романтические связи.

В беседе со «СтарХитом» МакSим призналась, что после первого развода столкнулась с алкогольной зависимостью. Бывало, она выступала перед публикой в состоянии опьянения. Когда фанаты забили тревогу, артистка взяла паузу в концертах и перестала вести странички в соцсетях для восстановления.

«Всегда сама принимала решение уйти, хотя расставание причиняло боль. Покидала тех, кого любила. Просто обстоятельства не оставляли выбора... На данный момент я не готова к новым отношениям», — объяснила певица.

Сейчас артистка растит двух дочерей в одиночку. При этом она всегда мечтала о большой семье и даже рассматривает вариант усыновления. Правда, МакSim понимает — к такому шагу нужно подойти максимально ответственно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: @marina_maksim