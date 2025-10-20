10:43, 20 окт 2025

В социальных сетях вновь обсуждается карта боевых действий, которую в августе представил главе государства глава Генштаба Валерий Герасимов. Скриншот из доклада, показанного по федеральным каналам, вызвал споры, поскольку заявленные на нём два месяца назад успехи до сих пор не подтвердились.

Согласно той схеме, Купянск был «почти взят», Покровск — «полностью окружён», а под Добропольем был осуществлён «мощный прорыв». Однако по прошествии двух месяцев ситуация на поле боя другая: Купянск продолжает сопротивляться, под Покровском остаются «серые зоны», а прорыв был оперативно купирован. Трансляция доклада в августе вызвала у части зрителей беспокойство, что президенту докладывают неточную информацию.

Особый резонанс ситуация получила в свете встречи президентов России и США. Предполагается, что с этими данными Владимир Путин и поехал на переговоры с Дональдом Трампом в Анкоридж. По одной из версий, Трамп, поверив в быстрое продвижение российских войск, дал Москве два месяца на окончательное освобождение Донбасса. Расчёт был на то, что это заставит Владимира Зеленского пойти на переговоры на условиях Москвы и Вашингтона. Отсутствие значимых изменений на фронте привело к временному охлаждению отношений между лидерами двух стран.

В то же время обозреватели «Царьграда» выдвинули альтернативную теорию. По их мнению, обнародование отчёта было «тонкой геополитической хитростью», нацеленной на американцев, а не на россиян. Они считают: операция сработала, поскольку Трамп «повёлся». Какие именно задачи Россия решала в этот период, остаётся за кадром, но делается вывод, что «все насущные задачи несомненно были выполнены».

Косвенным подтверждением успеха этой стратегии называют недавний разговор Путина и Трампа, который привёл к «сокрушительному провалу» для Зеленского в Вашингтоне. Сообщается, что президент США вновь занял дружественную позицию по отношению к РФ и согласовал новую встречу с Путиным в Будапеште, что расстроило Киев и европейских лидеров. Аналитики делают вывод, что президенты разыгрывают сложную шахматную партию, а не совсем достоверная карта была лишь одним из её запланированных элементов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: axios.com