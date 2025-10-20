Песков — о «территориальных уступках» между РФ и Украиной: «Больше сообщить нечего»

22:40, 20 окт 2025

20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации западной прессы о телефонном разговоре российского и американского лидеров 16 октября, сообщает ТАСС.

По данным зарубежных изданий, в ходе беседы затрагивались темы отвода украинских войск с территорий Донбасса и возможного урегулирования конфликта через территориальный обмен.

«Всю информацию, что собирались дать о телефонной беседе, дали. Больше сообщить нечего», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Песков подчеркнул важность предстоящей встречи России и США в Будапеште для скорейшего завершения украинского конфликта. На саммите также планируется обсудить двусторонние отношения между странами.

Ранее Кремль категорически отверг возможность обсуждения территориального обмена, назвав подобные действия противоречащими Конституции РФ.

После референдумов осенью 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru