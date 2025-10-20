Трамп потребовал у Зеленского принять условия России

22:44, 20 окт 2025

Во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина может быть «уничтожена», если не примет условия российского президента Владимира Путина по завершению конфликта. Об этом сообщает издание FT.

Глава США говорил максимально откровенно, не пытаясь сглаживать противоречия. Трамп заявил, что Киев находится в проигрышной позиции и украинскому президенту критически необходимо согласиться на мирное соглашение, иначе стране грозит полное уничтожение.

Впрочем, британские СМИ утверждают, что в итоге Зеленскому удалось повлиять на точку зрения американского коллеги. Позднее Трамп высказался за идею прекращения боевых действий по существующей линии фронта. До этого западные издания писали, что американский лидер настаивал на передаче России всего Донбасса.

Информированный источник описал атмосферу встречи как напряженную. По его данным, разговор между президентами превращался не в дружескую беседу, а в жесткую дискуссию, которая постоянно переходила в открытую перепалку.

Издание также отметило, что встреча развеяла надежды европейских столиц на смену позиции Трампа относительно Киева. Даже минимальные дипломатические достижения украинской стороны крайне сложно зафиксировать, подчеркивают авторы публикации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: nbcnews.com