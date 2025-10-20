Закон о резервистах смутил россиян, которых 4 года стращают новыми мобилизациями: военные эксперты раскрыли, что задумали власти

22:49, 20 окт 2025

Правительство России одобрило законопроект, который дает возможность привлекать резервистов к операциям за пределами страны. Документ подготовило Минобороны, и его появление сразу встревожило общественность. Информация об инициативе разлетелась по соцсетям в октябре 2025 года.

В соцсетях россияне заговорили о возможной новой волне мобилизации, проводя параллели с событиями 2022 года. Однако эксперты указывают на принципиальные отличия новой инициативы от мобилизационных мер.

Кого касаются изменения

Министерство обороны разработало правила для участия резервистов в задачах, которые могут выполняться даже в мирное время. Ключевой момент: речь идет исключительно о гражданах, добровольно заключивших контракт с ведомством и официально зачисленных в мобилизационный резерв Вооруженных сил.

Планируется дополнить закон «Об обороне» пунктом, позволяющим резервистам принимать участие в контртеррористических операциях и миссиях за границей. Закон «О воинской обязанности и военной службе» пополнится понятием «специальные сборы».

Специалисты подчеркивают важное различие между двумя категориями. Запасниками считаются все военнообязанные граждане, находящиеся в запасе. Резервистами же называют только тех, кто добровольно заключил соглашение о пребывании в мобилизационном резерве, сообщает «Царьград».

Для каких целей привлекут резервистов

Эксперты и аналитики успокаивают встревоженную общественность, объясняя реальное предназначение нововведений. Резервистов планируют задействовать для охраны критически важных объектов — электроподстанций и нефтехранилищ. Такую позицию высказал военный блогер Юрий Подоляка.

«Речь идёт о создании отрядов обороны объектов инфраструктуры и энергетики и уничтожения БПЛА противника. И это надо было делать ещё вчера», — пояснил эксперт.

Аналитики отмечают необходимость разработки полноценной программы подготовки резервистов. Она должна включать огневую подготовку, боевое слаживание и медицинскую подготовку. Эффективное выполнение задач возможно только при наличии полного оснащения — оружия, экипировки и техники.

Мнения участников СВО

Военный корреспондент и участник специальной военной операции Евгений Линин отметил важность резервистов для оперативного формирования подразделений в необходимых местах. Он поддержал законодательное закрепление возможности их использования за пределами России.

Журналист напомнил, что в Советском Союзе исходили из оборонительного характера военных действий, но сегодня ситуация изменилась. Линин подчеркнул, что иногда наступление становится лучшей защитой, а превентивные действия помогают сберечь военный потенциал и минимизировать опасность для мирного населения.

Участник спецоперации с позывным «Енисей» объяснил, почему мужчины не торопятся подписывать контракты с Минобороны. Главная причина — отсутствие доверия к системе.

Военнослужащий указал на сохраняющуюся проблему «бессмысленных штурмов». Также остаются вопросы относительно обращения с ранеными и больными бойцами. Для кардинальных перемен, по мнению «Енисея», необходимо, чтобы дети «элиты» тоже отправлялись на фронт.

Автор: Семен Подгорный