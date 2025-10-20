Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Закон о резервистах смутил россиян, которых 4 года стращают новыми мобилизациями: военные эксперты раскрыли, что задумали власти

Закон о резервистах смутил россиян, которых 4 года стращают новыми мобилизациями: военные эксперты раскрыли, что задумали власти

22:49, 20 окт 2025

Правительство России одобрило законопроект, который дает возможность привлекать резервистов к операциям за пределами страны. Документ подготовило Минобороны, и его появление сразу встревожило общественность. Информация об инициативе разлетелась по соцсетям в октябре 2025 года.

В соцсетях россияне заговорили о возможной новой волне мобилизации, проводя параллели с событиями 2022 года. Однако эксперты указывают на принципиальные отличия новой инициативы от мобилизационных мер.

Кого касаются изменения

Министерство обороны разработало правила для участия резервистов в задачах, которые могут выполняться даже в мирное время. Ключевой момент: речь идет исключительно о гражданах, добровольно заключивших контракт с ведомством и официально зачисленных в мобилизационный резерв Вооруженных сил.

Планируется дополнить закон «Об обороне» пунктом, позволяющим резервистам принимать участие в контртеррористических операциях и миссиях за границей. Закон «О воинской обязанности и военной службе» пополнится понятием «специальные сборы».

Специалисты подчеркивают важное различие между двумя категориями. Запасниками считаются все военнообязанные граждане, находящиеся в запасе. Резервистами же называют только тех, кто добровольно заключил соглашение о пребывании в мобилизационном резерве, сообщает «Царьград».

Для каких целей привлекут резервистов

Эксперты и аналитики успокаивают встревоженную общественность, объясняя реальное предназначение нововведений. Резервистов планируют задействовать для охраны критически важных объектов — электроподстанций и нефтехранилищ. Такую позицию высказал военный блогер Юрий Подоляка.

«Речь идёт о создании отрядов обороны объектов инфраструктуры и энергетики и уничтожения БПЛА противника. И это надо было делать ещё вчера», — пояснил эксперт.

Аналитики отмечают необходимость разработки полноценной программы подготовки резервистов. Она должна включать огневую подготовку, боевое слаживание и медицинскую подготовку. Эффективное выполнение задач возможно только при наличии полного оснащения — оружия, экипировки и техники.

Мнения участников СВО

Военный корреспондент и участник специальной военной операции Евгений Линин отметил важность резервистов для оперативного формирования подразделений в необходимых местах. Он поддержал законодательное закрепление возможности их использования за пределами России.

Журналист напомнил, что в Советском Союзе исходили из оборонительного характера военных действий, но сегодня ситуация изменилась. Линин подчеркнул, что иногда наступление становится лучшей защитой, а превентивные действия помогают сберечь военный потенциал и минимизировать опасность для мирного населения.

Участник спецоперации с позывным «Енисей» объяснил, почему мужчины не торопятся подписывать контракты с Минобороны. Главная причина — отсутствие доверия к системе.

Военнослужащий указал на сохраняющуюся проблему «бессмысленных штурмов». Также остаются вопросы относительно обращения с ранеными и больными бойцами. Для кардинальных перемен, по мнению «Енисея», необходимо, чтобы дети «элиты» тоже отправлялись на фронт.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Трамп потребовал у Зеленского принять условия России

Читайте также:

Трамп потребовал у Зеленского принять условия России
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В сети распространяют фейковый указ о новой волне мобилизации
Общество в Башкирии
В сети распространяют фейковый указ о новой волне мобилизации
В России освободят от ответственности подсудимых, проходящих военную службу
Россия/мир
В России освободят от ответственности подсудимых, проходящих военную службу
В Башкирии опровергли слухи о массовом призыве бойцов на спецоперацию
Общество в Башкирии
В Башкирии опровергли слухи о массовом призыве бойцов на спецоперацию
В Башкирии распространяется фейковый приказ Министра обороны РФ о второй волне мобилизации в марте
Общество в Башкирии
В Башкирии распространяется фейковый приказ Министра обороны РФ о второй волне мобилизации в марте


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен