Что осталось за кадром визита Зеленского в Белый дом: Трамп лютовал, сбросил со стола карту боевых действий и перешел на брань

22:52, 20 окт 2025

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме обернулась скандалом. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США сообщает FT.

Как выяснили журналисты издания, уже с первых минут переговоров глава Белого дома демонстрировал откровенно недружелюбное отношение к украинскому гостю. Трамп был сильно раздражен и периодически переходил на резкие выражения. При этом Зеленский словно не обращал внимания на настроение американского коллеги и продолжал настаивать на своем, что лишь усиливало напряжение.

В определенный момент, согласно данным FT, президент США вовсе потерял самообладание. Он резким движением смахнул со стола привезенные украинской стороной карты с изображением линии противостояния российских и украинских войск.

Американский президент проигнорировал все обращения Зеленского относительно передачи дальнобойных ракет «Томагавк». По завершении встречи Трамп прямо заявил, что новые вооружения Украине не предоставят.

Помимо этого, глава США неоднократно озвучивал основные требования Москвы касательно мирного соглашения. Он также пытался объяснить Зеленскому, что отказ от мира сейчас неминуемо приведет к поражению Украины в ближайшей перспективе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: cnn.com