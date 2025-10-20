Все новости Уфы и Башкортостана
Русская «чёрная дыра в океане» расстроила НАТО: военный эксперт Дандыкин объяснил, чем так сильно напугала альянс подлодка «Новороссийск»

22:55, 20 окт 2025

У берегов Франции всплыла российская дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск». Об этом 13 октября сообщило морское командование НАТО. Инцидент произошёл в проливе Ла-Манш.

Представители альянса заявили о возможной поломке субмарины. Однако пресс-служба Черноморского флота быстро опровергла эту версию. По информации российской стороны, экипаж выполнял плановый межфлотский переход. Международные правила судоходства обязывают все подводные лодки проходить через пролив Ла-Манш в надводном положении.

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин объяснил ситуацию простыми словами. По его мнению, «Новороссийск» возвращался с боевой службы из Средиземного моря на Балтику. Эксперт подчеркнул, что подобные реакции западных партнёров случаются регулярно.

Военный специалист напомнил о репутации субмарины. В НАТО её называют «чёрной дырой в океане» за невероятную скрытность. Подлодка способна нести крылатые ракеты «Калибр», которые могут поражать наземные цели. Их эффективность подтверждена применением в Сирии.

Дандыкин отметил боевые возможности корабля. «Новороссийск» может атаковать вражеские суда и стратегические объекты на берегу с расстояния в тысячи километров. Именно сочетание незаметности и ударной мощи вызывает беспокойство у представителей альянса.

Появление российской подводной лодки у европейских берегов продемонстрировало потенциал отечественного флота. Нервная реакция НАТО связана с техническими характеристиками субмарины.

Автор: Семен Подгорный
Фото: @NATO_MARCOM
