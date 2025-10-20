«Незаменимые» бойцы не устраивают генералов: инженер-штурмовик честно рассказал, что до сих пор мешает России победить в СВО

22:59, 20 окт 2025

Инженер, воевавший на передовой с 2022 года, раскрыл подробности того, как высшее командование Вооруженных Сил России недооценивает роль беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщает «Царьград».

Сергей Строганов (имя изменено по соображениям безопасности) отправился в зону боевых действий в феврале 2022 года. Спустя несколько месяцев он попал в экспериментальное подразделение дроноводов под руководством бойца с позывным «Зевс». Командир батальона выделил для нового направления несколько десятков бойцов, однако вскоре расформировал группу из-за отсутствия поддержки со стороны Министерства обороны. Беспилотники приходилось приобретать на собственные средства.

Инженер продолжил работу с «Зевсом», изучая применение БПЛА и методы борьбы с беспилотниками противника. Всю технику Сергей закупал самостоятельно благодаря доходам от бизнеса, оставленного дома.

Показательный инцидент произошел еще во время подготовки. В казарму прибыл генерал-лейтенант, который поинтересовался деятельностью подразделения. Узнав об отработке навыков использования беспилотников, высокопоставленный военный заявил, что бойцы занимаются ерундой, и распорядился расформировать группу. Единственной инструкцией от генерала стал совет при обнаружении вражеского дрона упасть на спину и открыть огонь.

На линии фронта «Зевсу» и оставшимся с ним специалистам удалось собрать команду и обеспечить ее беспилотниками буквально по крупицам. Дроноводы быстро стали незаменимыми, информация о них распространилась, что вызвало недовольство старших офицеров.

Конфликт с командиром полковой разведки, которому не понравилась популярность Сергея среди бойцов, завершился отправкой инженера в состав штурмовой группы на передовую. Строганов называл ситуацию своими именами и пытался что-то доказывать, не понимая, что порой для выживания требуется проявлять лояльность.

После участия в нескольких жестких штурмов Сергей выжил, но вернулся с подорванным здоровьем. На «гражданке» он организовал небольшое производство, собрал команду и теперь обеспечивает армию техническими разработками.

Ветеран отметил, что за три года многое изменилось, в том числе отношение к войскам БПЛА. Однако осознание важности беспилотников пришло не ко всем. Часть генералов продолжает игнорировать этот род войск, несмотря на то что противник неоднократно демонстрировал его эффективность.

По мнению Строганова, украинская оборона давно перестала бы существовать без массового применения БПЛА. Рельеф Украины создает идеальные условия для такого типа ведения боевых действий.

Инженер подчеркнул, что Россия долго уступала противнику в сфере беспилотников. Причину он видит в том, что ВСУ получают помощь от тридцати современных государств с тридцатью министерствами обороны, которые отбирают для своих армий лучшие образцы. В России же за этот вопрос отвечает только одно ведомство. В настоящий момент многое удалось наверстать, но проблема финансирования остается актуальной.

Сергей добавил, что недоработки с беспилотниками серьезно тормозят продвижение Вооруженных Сил. Именно игнорирование значимости «войны дронов» не дает России одержать победу, считает ветеран.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского