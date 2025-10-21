Все новости Уфы и Башкортостана
Мужик сказал — мужик сделал: боец в зоне СВО 12 дней нес тело погибшего сослуживца — обещал его матери

11:38, 21 окт 2025

В зоне специальной военной операции российский военнослужащий двенадцать суток нёс на себе тело павшего товарища, выполняя данное слово его матери. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ».

Перед отправкой на фронт женщина попросила сослуживца сына присмотреть за ним. Она также попросила в случае гибели вернуть домой хотя бы обувь сына.

Военные прошли плечом к плечу больше года совместных боёв. Когда товарищ погиб, боец понял, что не сможет оставить его тело на поле боя или похоронить в зоне СВО и жить с этим дальше.

«Как я мог прийти к его матери с одними берцами, оставив тело?» — объяснил солдат свои действия.

Военнослужащий потратил почти две недели на то, чтобы вынести погибшего товарища. Информации о том, удалось ли передать тело матери, пока не поступало.

Автор: Семен Подгорный
Фото: @mod_russia
