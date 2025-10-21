Русский полковник вывалил неудобную офицерскую правду о происходящем в зоне СВО: «Ситуация критическая. Я не согласен с военкорами»
11:42, 21 окт 2025
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил изданию «Царьград», что некоторые военные корреспонденты преувеличивают темпы наступления российских войск в зоне СВО. По его словам, разговоры о скором взятии Покровска и Купянска преждевременны.
Эксперт выделил два ключевых направления на линии фронта — Покровское и Купянское. Алехин отметил, что украинский гарнизон в Покровске действительно оказался в критической ситуации и не сможет долго удерживать позиции. Российские войска там активно продвигаются вперед.
Однако ситуация с Купянском выглядит иначе. Хотя многие военкоры и эксперты говорят о близком падении города, полковник призывает не торопиться с выводами. Да, российские подразделения группировки войск «Запад» добиваются результатов, но противник оказывает серьезное сопротивление.
Военный обозреватель отметил: преждевременно утверждать, что украинские силы попали в окружение и готовы капитулировать. Российские войска перекрыли логистические маршруты, лишив городской гарнизон возможности получать подкрепление. Но это не означает быстрого завершения операции — штурм может растянуться надолго.
По словам эксперта, несмотря на то что украинские подразделения потеряли связь с тыловой базой, что фактически является критическим фактором, это не гарантирует быструю капитуляцию. Российским войскам предстоит провести серьезную работу, прежде чем город будет взят под контроль.
Алехин предупредил: его оценка может показаться неудобной, но таковой бывает правда. Военный призвал трезво смотреть на происходящее и не поддаваться излишнему оптимизму.
