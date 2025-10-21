Все новости Уфы и Башкортостана
Русский полковник вывалил неудобную офицерскую правду о происходящем в зоне СВО: «Ситуация критическая. Я не согласен с военкорами»

11:42, 21 окт 2025

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил изданию «Царьград», что некоторые военные корреспонденты преувеличивают темпы наступления российских войск в зоне СВО. По его словам, разговоры о скором взятии Покровска и Купянска преждевременны.

Эксперт выделил два ключевых направления на линии фронта — Покровское и Купянское. Алехин отметил, что украинский гарнизон в Покровске действительно оказался в критической ситуации и не сможет долго удерживать позиции. Российские войска там активно продвигаются вперед.

Однако ситуация с Купянском выглядит иначе. Хотя многие военкоры и эксперты говорят о близком падении города, полковник призывает не торопиться с выводами. Да, российские подразделения группировки войск «Запад» добиваются результатов, но противник оказывает серьезное сопротивление.

«Упорные бои продолжаются, обстановка меняется каждый день. Судя по динамике наступления штурмовых групп, украинцам вряд ли удастся удержать Купянск. Но когда именно это произойдет? Я не готов согласиться с некоторыми нашими военкорами, которые уже почти объявляют о победе», — подчеркнул Алехин.

Военный обозреватель отметил: преждевременно утверждать, что украинские силы попали в окружение и готовы капитулировать. Российские войска перекрыли логистические маршруты, лишив городской гарнизон возможности получать подкрепление. Но это не означает быстрого завершения операции — штурм может растянуться надолго.

По словам эксперта, несмотря на то что украинские подразделения потеряли связь с тыловой базой, что фактически является критическим фактором, это не гарантирует быструю капитуляцию. Российским войскам предстоит провести серьезную работу, прежде чем город будет взят под контроль.

Алехин предупредил: его оценка может показаться неудобной, но таковой бывает правда. Военный призвал трезво смотреть на происходящее и не поддаваться излишнему оптимизму.

Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Зеленского
